Валерий Кипелов выступит в Рязани 1 апреля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Концерт группы «Кипелов» в Рязани пройдет 1 апреля во Дворце спорта «Олимпийский». Коллектив под руководством Валерия Кипелова играет в стиле Hard 'N' Heavy, а главные ориентиры в творчестве - хорошая красивая мелодия и достойный текст.

Группа «Кипелов» гастролировала по стране, исполняя песни «Арии», а главными хитами группы «Кипелов» стала песня «Я свободен», «Вавилон», «Возьми мое сердце», «Белый ад» и другие песни.

В настоящее время «Кипелов» - одна из наиболее успешных в России тяжелых рок-групп, музыканты активно гастролируют по стране, выступают в крупнейших рок-фестивалях.

Концерт Кипелова в Рязани начнется в 19:00.

Купить билеты на концерт группы «Кипелов» можно на портале artzvezdy.ru. Стоимость билетов – от 1,9 до 5 тысяч рублей.

Возраст 12+

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