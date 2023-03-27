Валерий Кипелов выступит в Рязани 1 апреля.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Концерт группы «Кипелов» в Рязани пройдет 1 апреля во Дворце спорта «Олимпийский». Коллектив под руководством Валерия Кипелова играет в стиле Hard 'N' Heavy, а главные ориентиры в творчестве - хорошая красивая мелодия и достойный текст.
Группа «Кипелов» гастролировала по стране, исполняя песни «Арии», а главными хитами группы «Кипелов» стала песня «Я свободен», «Вавилон», «Возьми мое сердце», «Белый ад» и другие песни.
В настоящее время «Кипелов» - одна из наиболее успешных в России тяжелых рок-групп, музыканты активно гастролируют по стране, выступают в крупнейших рок-фестивалях.
Концерт Кипелова в Рязани начнется в 19:00.
Купить билеты на концерт группы «Кипелов» можно на портале artzvezdy.ru. Стоимость билетов – от 1,9 до 5 тысяч рублей.
Возраст 12+
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