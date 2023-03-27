Руководитель рязанского следкома проведет личный прием жильцов взорвавшегося дома по улице Пушкина

Руководитель рязанского следкома проведет личный прием жителей взорвавшегося дома по улице Пушкина.

В понедельник, 27 марта, с жильцами частично разрушенного дома №47 по улице Пушкина встретится руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Личный прием собственников помещений многоквартирного дома состоится в 19:00 на месте самого происшествия. Поводом встречи является расследуемое уголовное дело по факту обрушения двухэтажного многоквартирного дома.

Вечером 9 декабря 2022 года в указанном доме в Горроще взорвался газ. В результате взрыва рухнула угловая часть дома. Пострадали два человека - 29-летний и 20-летний мужчины.

Как сообщали в МЧС, взрыв мог спровоцировать самогонный аппарат.