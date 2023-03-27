На 57 месте оказалась Рязанская область по уровню зарплат в районах

Обнародовано соотношение зарплат в городах Рязанской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам 2022 года Рязанская область заняла 57 место в рейтинге регионов России по заработным платам в малых и средних населенных пунктах.

Согласно исследованиям РИА «Новости», отношение заработной платы в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,98. Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах в 2022 году составляет 37,1 тысяч рублей, при этом отношение зарплаты к зарплате в крупных городах - 68,1%. Прирост в зарплате в 2022 году составил 13,1%.

Среди ближайших соседей, регионов, граничащих с Рязанской областью, наш регион по уровню зарплат опережает только Тамбовскую область (60 место).

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