Победа начинается с мечты

Журналист «КП-Рязань» Александр Караваев стал победителем федерального телешоу «На выход!» В своем рассказе о походе за победой корреспондент признался, что ему помогла эрудиция, но возможно, вмешались и тайные силы. Действительно, эрудиция и удача - две основные составляющие успеха победителей подобных игровых программ.

Игровые шоу – популярный телевизионный жанр. Многие телезрители, сидя на диване, ставят себя на место участников и вдруг понимают, что сыграли бы, уж точно, не хуже. Сегодня мы обращаемся к нашим читателям: раскройте тайну, какие шоу вы любите смотреть и в каких из них мечтаете поучаствовать?

В какой из этих телевизионных игр вы хотели бы принять участие?

Игра в кино

Кто хочет стать миллионером

На выход!

Поле чудес

Пятеро на одного

Своя игра

Сто к одному

Что? Где? Когда?

Ни в какой

О чём речь? Я не смотрю ТВ

Чтобы участвовать в опросах, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.