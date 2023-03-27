Победа начинается с мечты

Журналист «КП-Рязань» Александр Караваев стал победителем федерального телешоу «На выход!» В своем рассказе о походе за победой корреспондент признался, что ему помогла эрудиция, но возможно, вмешались и тайные силы. Действительно, эрудиция и удача - две основные составляющие успеха победителей подобных игровых программ.
Игровые шоу – популярный телевизионный жанр. Многие телезрители, сидя на диване, ставят себя на место участников и вдруг понимают, что сыграли бы, уж точно, не хуже. Сегодня мы обращаемся к нашим читателям: раскройте тайну, какие шоу вы любите смотреть и в каких из них мечтаете поучаствовать?
В какой из этих телевизионных игр вы хотели бы принять участие?
Игра в кино
Кто хочет стать миллионером
На выход!
Поле чудес
Пятеро на одного
Своя игра
Сто к одному
Что? Где? Когда?
Ни в какой
О чём речь? Я не смотрю ТВ
Чтобы участвовать в опросах, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.