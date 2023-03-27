В Рязани завершился XII сезон Ночной хоккейной лиги Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В воскресенье, 26 марта, во дворце спорта «Олимпийский» в Рязани состоялось торжественное закрытие XII сезона Ночной хоккейной лиги.

В рамках закрытия прошло четыре матча. Также состоялось награждение победителей и призеров всех четырех дивизионов, впервые полностью представленных в регионе, - «Любитель 40+» и «Любитель 50+», «Лига Надежды» и «Лига мечты».

Праздничную церемонию посетили губернатор Рязанской области Павел Малков, легенды отечественного хоккея Владимир Мышкин и Александр Якушев. Глава региона признался, что его пятилетний сын тоже играет в хоккей.

- В Рязанской области всего четыре крытые ледовые площадки, и при этом число команд НХЛ увеличивается, а всем нужно найти время для тренировок - и детям, и фигуристам. В некоторых регионах возникает напряженность, но в Рязани мы преодолеваем это. Когда все складывается удачно, и получается такой успешный продукт, как здесь. Спасибо региональному представителю НХЛ в Рязанской области Олегу Смирнову и министерству спорта за поддержку, - отметил исполнительный директор фонда «НХЛ» Алексей Патраков.