До 31 мая в Рязани залатают дорожные выбоины на 4,7 тыс. кв. м

За 10 млн рублей в Рязани уложат 4,7 тыс. кв. м дорожных заплаток. Фото: администрация Рязани.

До 31 мая в Рязани планируют залатать выбоины на некоторых дорогах. Для этого на ямы, привлекшие внимание чиновников, уложат «заплатки» из однослойного асфальтобетонного покрытия общей площадью 4,7 тыс. кв. м.

Информация содержится в документации к закупке, организованной Дирекцией благоустройства города. Торги начнутся с суммы 10 млн рублей. При этом списка улиц, где пройдут работы, пока нет.

Ранее представители горадминистрации утверждали, что в Рязани в срочном ремонте нуждаются 89 участков дорог. Тогда их тоже не перечисляли.

Параллельно проводится закупка на устранение колейности на улицах Новой, Есенина, Интернациональной и Касимовском шоссе.