Акцию со стиральными машинами в центре Рязани проверяет полиция

Полиция проводит проверку из-за стиральных машин на улицах Рязани.

Сотрудники полиции проверяют акцию, которую провели неизвестные в минувшие выходные. Тогда компания неизвестных в масках на грузовике «ГАЗель» развезла и расставила по центральным улицам Рязани стиральные машинки-автомат.

Двое парней вытаскивали бытовую технику из грузовика и оставляли ее на улице Почтовой, на площади Победы и других местах с большим скоплением людей.

По предварительным данным, речь может идти о некой рекламной кампании, таким образом привлекают внимание людей к магазину кроссовок (читать подробнее).