27 марта рязанцы увидят парад планет

В Рязанской области 27 марта можно будет наблюдать парад планет. Фото: Rznastro | Астрономия | Рязань.

В начале рабочей недели, 27 марта, рязанцы смогут увидеть парад планет. Об этом рассказали астрономы в сообществе Rznastro | Астрономия | Рязань соцсети ВКонтакте.

На текущей неделе будет проходить парад планет. Однако лучше всего лицезреть его сегодня на закате дня. По словам любителей космоса, сразу после захода Солнца на горизонте мы увидим Меркурий и Юпитер, выше них расположится Венера, чуть выше нее будет Уран. Практически на том же расстоянии от Луны, что и Венера, но по другую сторону от ночного светила будет находиться Марс.

Каждый новый вечер компоновка объектов будет понемногу изменяться.

- Вот бы дали немножечко неба, - говорится в посте.

В прошлый раз мы рассказывали, как наблюдать за пролетом МКС.