27 марта в Рязанской области ожидают туман и до +12 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 27 марта, в Рязанской области ожидается до 12 градусов тепла днем. Об этом сообщается на сайте рязанского Гидрометцентра.

В первый день рабочей недели ожидают небольшой, а местами умеренный дождь. По данным синоптиков, в понедельник будет облачно. Ночью и утром прогнозируют местами туман. Ветер синоптики предвещают юго-западный, со скоростью 5-10 м/секунду.

По данным Гидрометцентра, ночью по области ожидается от +2 до +7°С, днем прогнозируют от + 7 до +12°С.