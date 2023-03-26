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НовостиОбщество26 марта 2023 15:52

В Рязани пропала женщина с седыми волосами и серыми глазами

61-летняя Татьяна Муратова объявлена в поиск отрядом «ЛизаАлерт»
Источник:kp.ru
Помогите найти.

Помогите найти.

В Рязани пропала 61-летняя Татьяна Евгеньевна Муратова (Войнова). Об это днем в воскресенье, 26 марта, сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области.

Местонахождение женщины неизвестно с 25 марта.

Ее приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, волосы седые, глаза серые.

Была одета: в синюю ветровку и белую кофту, в синие джины, черные шапку и сапоги.

Уточняется, что женщина не ориентируется в пространстве.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Татьяны Муратовой просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.