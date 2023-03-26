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НовостиОбщество26 марта 2023 15:29

Стиральные машинки установили по центру Рязани неизвестные в масках

Неизвестные люди в масках расставили в Рязани стиральные машины
Источник:kp.ru
Стиральные машинки установили по центру Рязани неизвестные в масках.

Стиральные машинки установили по центру Рязани неизвестные в масках.

Поздно вечером 25 марта компания неизвестных в масках на грузовике «ГАЗель» развезла и расставила по центральным улицам стиральные машинки. Все их действия снимал на телефон напарник.

По предварительным данным, речь идет о некой рекламной кампании, таки образом привлекают внимание к магазину кроссовок. На каждой стиральной машинке наклейка с QR-кодом и надписью: «Зачем это здесь?»

Машины-автомат установили на улице Почтовой, Первомайском проспекте, Московском шоссе и других.