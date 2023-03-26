Стиральные машинки установили по центру Рязани неизвестные в масках.

Поздно вечером 25 марта компания неизвестных в масках на грузовике «ГАЗель» развезла и расставила по центральным улицам стиральные машинки. Все их действия снимал на телефон напарник.

По предварительным данным, речь идет о некой рекламной кампании, таки образом привлекают внимание к магазину кроссовок. На каждой стиральной машинке наклейка с QR-кодом и надписью: «Зачем это здесь?»

Машины-автомат установили на улице Почтовой, Первомайском проспекте, Московском шоссе и других.