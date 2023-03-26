Новокузнецкие школьники попробовали себя в роли режиссеров и ведущих на рязанском телевидении. Фото: Эвелина Ковзель.

25 марта телекомпания «Край Рязанский» (ТКР) распахнула свои двери перед участниками Третьего международного фестиваля кино и индивидуального развития «ЮнМедиа ФЕСТ», проходящего в Рязани.

Проводником по ту сторону экрана ТКР стала Мария Рудая - журналист канала и преподаватель Рязанского госуниверситета. Юные корреспонденты из новокузнецкой школы журналистики «ОсНова» увидели аппаратно-студийный блок, кабинет два в одном: для монтажа и звукозаписи, и, конечно же, студию.

- Это было очень необычно и даже весело. Я первый раз читала с суфлера. Теперь поняла, что больше хочется работать в кадре, - поделилась эмоциями юная ученица журналистской школы Елена Ярославлева.

ТКР любима рязанцами за свой собственным контент. Здесь всегда рады молодым кадрам. Так, например, новости ведет 20-летний Николай Трубин, а корреспондентом работает Дарья Никитина, ей всего 18.

В рамках фестиваля «ЮнМедиа ФЕСТ», который проходит в Рязани с 25 по 29 марта юных журналистов из разных регионов страны ждет еще много увлекательных экскурсии и мастер-классов от профессионалов сферы медиа и кино.