Из отрезанного в половодье села Заокское эвакуировали женщину с травмой ноги. Фото: управление МЧС по Рязанской области

В воскресенье, 26 марта, из отрезанного половодьем села Заокское в Рязанском районе эвакуировали женщину с травмой ноги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Жительница Заокского обратилась в медпункт с жалобой на травму ноги, и дежурный фельдшер направил ее в больницу.

Чтобы эвакуировать пациентку, МЧС предоставило плавающий транспортер ПТС-М. Пострадавшую женщину вместе с родственниками перевезли через подтопленные участки дороги, и пересадили в ожидающую ее скорую помощь.