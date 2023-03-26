Рязанские синоптики внесли коррективы в прогноз на половодье в регионе Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Рязанский Гидрометцентр опубликовал уточненный прогноз на весеннее половодье в регионе. Новые данные опубликованы на официальном сайте учреждения.

Согласно скорректированному прогнозу, синоптики сообщают о возможном поднятии уровня воды уровня около Рязани до отметки прошлого года. При этом вода будет на 1,5 метра ниже опасной отметки. Данные изменения внесли в связи с высоким температурным фоном и выпадением дождей на снег.

Ранее синоптики прогнозировали, что в пик половодья уровень воды на Оке будет на средней отметке (на 1-2 метра ниже нормы).