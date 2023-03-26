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НовостиОбщество26 марта 2023 9:53

Рязанские синоптики внесли коррективы в прогноз на половодье в регионе

Уточнения появились из-за повышения температур и осадков
Источник:kp.ru
Рязанские синоптики внесли коррективы в прогноз на половодье в регионе

Рязанские синоптики внесли коррективы в прогноз на половодье в регионе

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Рязанский Гидрометцентр опубликовал уточненный прогноз на весеннее половодье в регионе. Новые данные опубликованы на официальном сайте учреждения.

Согласно скорректированному прогнозу, синоптики сообщают о возможном поднятии уровня воды уровня около Рязани до отметки прошлого года. При этом вода будет на 1,5 метра ниже опасной отметки. Данные изменения внесли в связи с высоким температурным фоном и выпадением дождей на снег.

Ранее синоптики прогнозировали, что в пик половодья уровень воды на Оке будет на средней отметке (на 1-2 метра ниже нормы).