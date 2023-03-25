Камерный хор РГУ имени Есенина прекратил существование

Камерный хор РГУ прекратил существование. Фото: РГУ им. Есенина.
Молодежный камерный хор РГУ им. Есенина прекратил существование. В конце февраля руководитель хора Константин Михайлов написал заявление об увольнении по собственному желанию с 7 марта 2023 года. По информации ИА «МедиаРязань», причиной послужили проблемы с выплатой заработной платы.
Молодежный камерный хор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина был создан в 2006 году. Спустя три года состав хора сменился, а руководителем стал Константин Михайлов.
Хор, активно гастролировавший, выступавший в эфире федеральных каналов, реально работавший на имидж вуза, перестал существовать.
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