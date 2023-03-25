Известный рязанский депутат и бизнесмен потерял сына

Умер Николай Самоваров.
Безвременно ушел из жизни Николай Самоваров – сын депутата Спасской районной Думы Рязанской области, финансового директора Спасского кожевенного завода Михаила Самоварова.
Соболезнования выразили сотрудники администрации Спасского района и Панинского сельского поселения, местные жители и также депутаты районной Думы и поселения.
«Глубоко скорбим, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», - говорится в некрологе.
В марте 2023 года ушла из жизни экс-сотрудница администрации Касимовского района Наталья Авдонина (читать подробнее).
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