Известный рязанский депутат и бизнесмен потерял сына

Умер Николай Самоваров.

Безвременно ушел из жизни Николай Самоваров – сын депутата Спасской районной Думы Рязанской области, финансового директора Спасского кожевенного завода Михаила Самоварова.

Соболезнования выразили сотрудники администрации Спасского района и Панинского сельского поселения, местные жители и также депутаты районной Думы и поселения.

«Глубоко скорбим, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», - говорится в некрологе.

В марте 2023 года ушла из жизни экс-сотрудница администрации Касимовского района Наталья Авдонина (читать подробнее).

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