Нашелся подрядчик, готовый отремонтировать ДК Птицеводов за 330 млн рублей

Капитальный ремонт ДК Птицеводов в Рязани обойдётся в 330 миллионов рублей.

Определился подрядчик для капитального ремонта Рязанского областного Дворца культуры и искусств (в народе – ДК Птицеводов – Ред.) Им стала компания ООО «Еврострой».

Согласно аукционной документации, начальная (максимальная) сумма контракта на капитальный ремонт здания 1988 года постройки составляла более 418 млн рублей. Победитель тендера получил подряд за 330 млн 178 тысяч рублей.

ДК Птицеводов должен быть отремонтирован до конца ноября 2024 года (читать подробнее).

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