Устранять колейность на четырех улицах Рязани будут за 10 млн рублей. Список улиц

На устранение колейности на четырех улицах Рязани выделят более 10 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На четырех улицах Рязани в июне 2023 года устранят колейность на дорогах. Речь идет об улицах Новая, Интернациональная, Есенина, а также Касимовском шоссе. Соответствующая заявка на тендер размещена на портале госзакупок.

С момента заключения контракта срок выполнения всех работ – до 30 июня 2023 года. Работать подрядчику необходимо будет круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

За это время рабочие должны будут срезать поверхностный слой асфальтобетонных дорожных покрытий, разлить вяжущие материалы и вручную выровнять слой из асфальтобетонной смеси.

Максимальная стоимость работ составляет более 10 млн 96 тысяч рублей.

Между тем капитальный ремонт дорог улицы Интернациональной городские чиновники запланировали лишь на 2024 год. В этом году он собираются приступить к работе над проектом (читать подробнее).

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