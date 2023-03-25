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НовостиАвто25 марта 2023 9:17

Отремонтировать дорогу на улице Интернациональной планируют лишь в 2024 году

Капитальный ремонт улицы Интернациональной в Рязани может начаться в 2024 году
Источник:kp.ru
Капитальный ремонт улицы Интернациональной в Рязани может начаться в 2024 году.

Капитальный ремонт улицы Интернациональной в Рязани может начаться в 2024 году.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Реализовать проект по ремонту автодороги на улице Интернациональной планируют лишь в 2024 году. Об этом сообщила администрация Рязани.

В 2023 году чиновники планируют работы по разработке проектной документации на ремонт участка автодороги по улице Интернациональной «с учетом обеспечения доступности маломобильным группам населения».

Ну а к реализации проекта приступят в 2024 году.

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