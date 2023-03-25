Пьяный рязанец на Audi А6 протаранил ЛЭП на пл. Ленина

ДТП на улице Ленина устроил пьяный водитель «Ауди».

В ночь на 25 марта в центре Рязани произошло жесткое ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, в 01:25 водитель Audi А6 без номеров на скорости мчался с площади Ленина в сторону Соборной. Во время одного из маневров мужчина не справился с управлением и влетел в ЛЭП.

Выяснилось, что у 34-летнего рязанца не было документов ни на машину, ни удостоверяющих личность. Но в организме лихача находилось изрядное количество алкоголя (читать подробности ДТП).

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