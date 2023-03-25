Без номеров и документов, но очень пьян. Что известно о водителе Audi А6, попавшем в ДТП на пл. Ленина в Рязани

Водитель, попавший в аварию на площади Ленина, был пьян.

Полиция рассказала подробности аварии, случившейся на площади Ленина с участием автомобиля Audi А6.

По данным УМВД, в ночь на 25 марта иномарка Audi А6 без государственных регистрационных знаков летела с площади Ленина в сторону улицы Соборной. В какой-то момент водитель не справился с управлением и на скорости наехал на бордюр и опору ЛЭП.

ДТП на улице Ленина устроил пьяный водитель «Ауди»

В это время на улице Почтовой находился пеший наряд ППС, который сразу направился к месту ДТП. Полицейские сразу поняли, что водитель не пострадал и в помощи медиков не нуждался. Но резкий специфический запах и внешний вид 34-летнего рязанца говорили о том, что он был изрядно пьян. У него не было при себе ни документов, удостоверяющих личность, ни документов на иномарку.

Позже сотрудники ДПС подтвердили, что в организме мужчины содержится 0,467 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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