Audi попало в жесткое ДТП на площади Ленина в Рязани

На площади Ленина попала в ДТП Audi.
На площади Ленина в центре Рязани произошло жесткое ДТП с участием автомобиля Audi. Фотографии с места происшествия выложили в паблике Rzn_Life. По всей видимости, авария произошла вечером 24 марта, либо в ночь на 25 марта.
Официальной информации о происшествии к данному моменту не поступало, так же как и сообщений о пострадавших.
Подробности ДТП уточняются.
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