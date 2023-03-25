Audi попало в жесткое ДТП на площади Ленина в Рязани

На площади Ленина попала в ДТП Audi.

На площади Ленина в центре Рязани произошло жесткое ДТП с участием автомобиля Audi. Фотографии с места происшествия выложили в паблике Rzn_Life. По всей видимости, авария произошла вечером 24 марта, либо в ночь на 25 марта.

Официальной информации о происшествии к данному моменту не поступало, так же как и сообщений о пострадавших.

Подробности ДТП уточняются.

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