Уже 27 марта губернатор Малков отчитается за всю работу правительства Рязанской области

Павел Малков отчитается перед Рязоблдумой о результатах работы правительства области.

В понедельник, 27 марта, губернатор Рязанской области Павел Малков выступит с отчетом о результатах работы регионального правительства в 2022 году перед депутатами Рязанской областной Думы.

Заседание областного парламента открывается в 11:00.

Кроме этого депутаты рассмотрят в этот день проекты законов «Об утверждении заключения Договора пожертвования денежных средств», «О разграничении полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере лесных отношений» и других.

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