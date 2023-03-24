Большой провал образовался на улице Березовой в Рязани. Фото: vk.com/rzn_life_vk

24 марта на улице Березовой в Рязани образовался большой провал. Яма заняла целую полосу движения возле дома №12. Именно такой ориентир указал автор публикации в группе RZN Life.

На фотографиях видно, что дорога возле провала полностью перекрыта. Официальный комментариев по поводу инцидента пока не поступало.

Ранее сообщалось, что участок между домами №10 и №12 на улице Березовой перекрывают из-за ремонтных работ на канализационных сетях.