Обрушившуюся у «Полсинаута» стену реконструируют за 14,9 млн рублей

Стена на Заводском проезде после обрушения в октябре 2021 года.

Администрация Рязани объявила закупку на реконструкцию «объектов вспомогательного назначения по Заводскому проезду». Речь идет о подпорных стенах по обе стороны дороги у ТЦ «Полсинаут», одна из которых обрушилась 25 октября 2021 года.

Исходя из конкурсной документации, вместо существующих конструкций и взаимен разрушенных планируется залить монолитные железобетонные подпорные стены с металлическим ограждением по обе стороны дороги и облицевать их фасадной плиткой.

Также в смету входит разборка и восстановление покрытия на парковке возле «Полсинаута» и на проезжей части.

Сроком завершения работ в контракте обозначено 25 августа 2023 года.