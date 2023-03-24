Администрация Рязани прокомментировала задержку зарплаты в УРТ

Зажержку зарплаты в УРТ чиновники объяснили повреждениями троллейбусных сетей.

Администрация Рязани прокомментировала задержку зарплаты в МУП «УРТ». Ответ размещен под публикацией в группе «stvchannel — Рязань: о городской среде».

Рязанка спросила о проблемах с зарплатами в УРТ:

«Водители троллейбусов и автобусов ждут денег четвертый день. Не так давно они подписывали договоры, в которых четко прописаны обязательства - з/п вовремя. Но на данный момент единственный ответ - денег нет», - написала женщина, уточнив, что задержки повторяются второй месяц.

В комментариях появился представитель мэрии. По его словам, по состоянию на 17 марта всем сотрудникам зарплата была выдана. При этом последовало весьма необычное объяснение:

«Задержка заработной платы части сотрудников произошла из-за неоднократного повреждения контактной сети из-за сложных погодных условий, произошел срыв плана сбора выручки. Задержку закрыли в течение 3 дней после установленного срока», - утверждают чиновники.