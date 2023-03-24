Рязанская полиция арестовала иностранцев с 190 граммами героина. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

Рязанская полиция арестовала двоих иностранцев, которые приехали в Рязань с целью распространения партии героина. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД России.

Злоумышленников задержали на въезде в город: заблокировали легковушку, в котором передвигались двое 20-летних граждан одной из стран Средней Азии из Нижнего Новгорода. Выяснилось, что задержанные состоят в этнической преступной группе.

Полицейскими было установлено, что парни являлись курьерами-закладчиками нелегального интернет-магазина. В их обязанности входило бесконтактное распространение героина в нескольких городах, одним из которых и была Рязань. Преступники тщательно конспирировались - передвигались без наркотиков. В областном центре из тайников они должны были достать две оптовые партии героина, за одну ночь сделать множество небольших закладок, на чем их командировка завершилась бы.

На улицах Новоселов и Тимакова были обнаружены и изъяты 2 упаковки с 190 граммами героина. Сейчас правоохранители ведут работу по установлению сообщников пойманных преступников, а также каналы поступления героина в регион.

Против гостей-закладчиков возбудили уголовное дело по части третьей статьи 30 и части четвертой статьи 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Фигуранты дела заключены под стражу, а расследование еще не закончилось.