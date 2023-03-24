Виновника ДТП в центре Рязани, когда мотоциклист лишился ноги, приговорили к реальному сроку

31 августа 2022 года ДТП на улице Ленина обернулось страшными последствиями для мотоциклиста. 23 марта 2023 года суд вынес приговор виновнику. Фото: www.gtrkoka.ru

Советский районный суд Рязани вынес приговор виновнику ДТП, в результате которого мотоциклист лишился ноги. Случилось оно 31 августа 2022 года на улице Ленина. Тогда в вечернее время автомобиль ВАЗ столкнулся с мотоциклом Honda.

В ходе расследования выяснилось: 45-летний автомобилист, поворачивая с улицы Ленина налево — на улицу Свободы, не уступил дорогу 27-летнему байкеру, перекрыл для него полосу движения и тем самым спровоцировал столкновение.

«Водитель мотоцикла получил множественные травмы, в том числе приведшие к ампутации голени на уровне коленного сустава, что относится к тяжкому вреду, причиненному здоровью человека», - сообщала прокуратура после утверждения обвинительного заключения.

В итоге водитель признан виновным по ч.1 ст. 264 УК РФ и ему назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Еще 3 года ему будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, по данным ГТРК «Ока», виновник должен заплатить потерпевшему 1 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.