В селе Дмитриево Касимовского района появится новый детсад Фото: Олег АДАМОВИЧ

В селе Дмитриево Касимовского района построят новый детский сад на 100 мест. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем ТГ-канале.

По словам главы региона, вопрос с финансированием реализации проекта нового детсада решен. Выделение средств на создание детского учреждения одобрила федеральная комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований.

Жители Дмитриева озвучили проблему со старым детсадом губернатору еще летом, во время его визита в район. В этом населенном пункте живет более 600 человек, и среди них много молодежи и детей. Кроме того, местное сельхозпредприятие строит здесь жилье для молодых семей.