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НовостиОбщество24 марта 2023 13:33

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани. Фотосессия

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани
Источник:kp.ru
Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани.

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани.

Мэрия опубликовала фотографии дружинников, патрулирующих в Советском районе Рязани. На 13 снимках запечатлены «работники предприятий, учреждений, учебных заведений и общественных организаций, а также активные жители города».

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани

Как отметили чиновники мэрии, отряды народных дружинников провели рейды на улице Почтовой, Лыбедском бульваре, а также площади Маргелова и в Лесопарке.

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани

«Главная задача дружинников – содействовать правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка, пресекать и предупреждать правонарушения», - говорится в сообщении.

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани

***

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани.

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани.

***

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани

***

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани

***

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани

Мэрия показала дружинников, патрулирующих улицы Рязани