До +15 и сильный ветер с дождем ожидаются в Рязанской области 25 марта

В Рязанской области ожидается до +15 градусов 25 марта. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС уведомило рязанцев, какая погода ожидается в субботу, 25 марта. Прогноз опубликовало ведомство у себя на сайте.

В регионе будет облачно, ночью с прояснениями. В ночные часы должен пойти местами небольшой дождь. Кроме того, синоптики обещали от +1 до +6 градусов.

Ветер подует южной четверти, ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, днем же усилится - от 7 до 12, местами порывы будут достигать и 15 м/с.

Днем временами тоже будут осадки, а столбики термометра покажут отметки +10...+15°С.