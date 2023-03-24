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НовостиОбщество24 марта 2023 12:28

До +15 и сильный ветер с дождем ожидаются в Рязанской области 25 марта

Днем 25 марта временами будет идти дождь
Источник:kp.ru
В Рязанской области ожидается до +15 градусов 25 марта.

В Рязанской области ожидается до +15 градусов 25 марта.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС уведомило рязанцев, какая погода ожидается в субботу, 25 марта. Прогноз опубликовало ведомство у себя на сайте.

В регионе будет облачно, ночью с прояснениями. В ночные часы должен пойти местами небольшой дождь. Кроме того, синоптики обещали от +1 до +6 градусов.

Ветер подует южной четверти, ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, днем же усилится - от 7 до 12, местами порывы будут достигать и 15 м/с.

Днем временами тоже будут осадки, а столбики термометра покажут отметки +10...+15°С.