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НовостиОбщество24 марта 2023 12:00

На Северной окружной дороге с 27 марта отключат электроосвещение

Освещение отключат в связи с ремонтными работами
Источник:kp.ru
На Северной окружной дороге с 27 марта отключат электроосвещение.

На Северной окружной дороге с 27 марта отключат электроосвещение.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Уже в начале следующей недели продолжатся ремонтные работы Северной окружной дороги в Рязани. Об этом 24 марта сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области у себя на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

На участке от дома №30 на улице Бирюзова и до поворота на 5-й район Борок рабочие начнут демонтировать опоры линий искусственного освещения для последующего устройства земляного полотна. Работы стартуют 27 марта.

Рязанцев предупредили, что дорожное электроосвещение будет отключено на время проводимых работ.