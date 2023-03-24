На Северной окружной дороге с 27 марта отключат электроосвещение. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Уже в начале следующей недели продолжатся ремонтные работы Северной окружной дороги в Рязани. Об этом 24 марта сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области у себя на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

На участке от дома №30 на улице Бирюзова и до поворота на 5-й район Борок рабочие начнут демонтировать опоры линий искусственного освещения для последующего устройства земляного полотна. Работы стартуют 27 марта.

Рязанцев предупредили, что дорожное электроосвещение будет отключено на время проводимых работ.