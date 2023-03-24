Перекрыли движение транспорта на улице Березовой в Рязани

На улице Березовой в Рязани 24 марта перекрыли движение транспорта.
Фото: Олег УКЛАДОВ
24 марта в Рязани перекрыли движение транспорта на улице Березовой, сообщает пресс-служба городской администрации. Движение закрыто на участке от дома №10 до дома №12. Причина закрытия – ремонтные работы на канализационных сетях.
Администрация города просит рязанских автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
Когда точно откроют движение транспорта, неизвестно, указано лишь «до окончания ремонтных работ».
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