Рязанских школьников приглашают поступить в престижный лицей им. Лобачевского

Как поступить в первый Лобачевский лицей. Фото: ОАНО «Первый Лобачевского».

Продолжается приемная кампания для поступления в Первый университетский лицей имени Н.И. Лобачевского, расположенный в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. Это самый престижный частный лицей России, миссия которого, воспитать научно-техническую элиту страны - поколение людей с новым типом мышления.

Для того, чтобы поступить в лицей на бесплатное обучение с проживанием в кампусе, необходимо пройти несколько этапов. Первый из которых – регистрация и отправка электронной заявки. Сделать это нужно до 14 апреля.

В последующем нужно будет сдать очный экзамен на одной из площадок. Одна из них расположена в Рязани (при условии, что наберется 50 заявок). По состоянию на 22 марта, рязанские дети направили 33 заявки.

Очный экзамен состоится 21 апреля в Рязани.

Все подробности того, как поступить в Первый Лобачевского.