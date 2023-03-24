Тело пожилой женщины с 15 ножевыми ранами обнаружили в Рязанской области

Безработный житель Скопинского района подозревается в убийстве матери.

22 марта 54-летний пьяный безработный рязанец безжалостно зарезал свою престарелую мать. Мужчина нанес женщине более 15 ножевых ударов в голову, шею и туловище. От полученных ран пенсионерка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время мужчину задержали, решается вопрос о взятии его под стражу. Уголовное дело по статье «Убийство» возбудил Скопинский МСО СУ СК России по Рязанской области.

расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.

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