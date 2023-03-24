Неадекватный рязанец вышел в подъезд с ножами и угрожал убить соседку

Полицейские решили сфотографироваться с задержанным. Фото: 62.мвд.рф

В многоквартирном доме на Касимовском шоссе 36-летний рязанец вел себя крайне агрессивно и грозился зарезать соседку. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, опасную ситуацию удалось нейтрализовать сотрудникам патрульно-постовой службы.

Второй стороной конфликта стала 48-летняя женщина. Поссорившись с ней, агрессор взял из квартиры два кухонных ножа, вышел в подъезд и стал угрожать убийством.

«Шум взволновал жильцов и они обратились за помощью в полицию. Сотрудники ППСП быстро нейтрализовали опасную ситуацию», - рассказывают полицейские.

Неадекватного мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ.