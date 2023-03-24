С 26 мая для рязанцев пустят дополнительные электрички

Железнодорожники переходят на летний график движения поездов. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Каждый год в последнее воскресенье марта, железнодорожники переходят на летний график движения поездов. В первую очередь это касается пригородного движения. Назначаются дополнительные электрички.

Не миновала эта участь и Рязанскую область. С 26 марта назначаются следующие электропоезда:

№ 6007 Рязань-1 – Голутвин, отправлением из Рязани в 9:07;

№ 6016 Голутвин – Рязань, прибытием в Рязань в 14:20.

Курсировать по данному маршруту они будут по выходным и праздничным дням.

В расписании они останутся до 28 октября включительно.