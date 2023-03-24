Участок дороги в рязанских Борках перекрыли из-за подтопления во время половодья. Фото: admrzn.ru

Из-за весеннего половодья в рязанских Борках подтопило участок дороги между остановками «Борки-1» и «Борки-2» - его перекрыли. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Дирекция благоустройства города (ДБГ) устанавливает оградительные бетонные блоки и знаки «Проезд запрещен» и «Сквозной проезд запрещен», - рассказали в мэрии.

В качестве альтернативы чиновники призвали пользоваться дорогой, которая идет через поселок.

В связи с перекрытием укоротили автобусный маршрут №1. При движение в направлении конечной остановки «Детский сад №45» они доезжают до остановки «Борки-1». Текущее расписание при этом сохраняется.

Кроме того, ДБГ намерена перекрыть дорогу с Солотчинского шоссе к Ореховому озеру и установить знаки на участке дороги, ведущей в Лесопарк со стороны проезда Речников.