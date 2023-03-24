Пешеход чудом остался жив после наезда фуры в Сасовском районе

Пешеход остался жив после наезда грузовика в Сасовском районе. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Рязанской области в ночь на 24 марта грузовая машина сбила пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД России 24 марта.

ДТП произошло около 00:30 в Сасовском районе на 407-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации полиции, 32-летний мужчина, сидя за рулем грузовика Mercedes-Benz, совершил наезд на пешехода, 40-летнего мужчину.

В результате происшествия пешехода госпитализировали в больницу с полученными травмами.

Сотрудники полиции проводят проверку.