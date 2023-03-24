В рязанском ЦПКиО засняли птенцов краснокнижной неясыти. Фото: пользователь в соцсети ВКонтакте Андрей Абакумов.

В рязанском Центральном парке культуры и отдыха появилось семейство неясытей, которые записаны в Красную книгу. Фотографии опубликовал рязанец Андрей Абакумов у себя на странице в социальной сети ВКонтакте.

В объектив попали четыре пушистых малыша и не менее прекрасная мать - крупную краснокнижную неясыть. Кроме того, на одном из кадров есть и белка, из любопытства подобравшаяся к птенцам.

- Четыре мягких комочка! - восхищается птицами автор.

В конце февраля орнитолог встретила бородатую неясыть под Рязанью.