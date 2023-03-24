Ситуация с наркотиками в Рязанской области, по мнению губернатора, тревожная

За 2022 год в Рязанской области изъяли свыше 300 кг запрещенных веществ.

Губернатор Павел Малков назвал ситуацию с незаконным оборотом наркотиков в Рязанской области тревожной. Он же отметил необходимость новых эффективных шагов, сообщает пресс-служба регионального правительство с заседания антинаркотической комиссии 23 марта.

«Все профильные структуры ведут работу, но нужны дополнительные меры. Необходимо совершенствовать систему раннего выявления, создавать действенную систему лечения, реабилитации для наркозависимых», - приводят слова Малкова представители «серого дома». По данным губернатора в 2022 году в Рязанской области изъяли более 300 килограммов различных запрещенных веществ (в основном, синтетических) и остановили работу четырех нарколабораторий.

Также в отчете о заседании сказано, что отдельно участники обсудили результаты антинаркотической деятельности в Касимовском районе.