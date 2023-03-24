Умерла экс-сотрудница администрации Касимовского района Наталья Авдонина.

Скончалась Авдонина Наталья Владимировна, бывший работник архивного дела администрации Касимовского района Рязанской области.

Администрация выражает соболезнование родным и близким в связи со смертью Натальи Владимировны.

19 марта в Рязанской области скончался лучший тренер России по русским шашкам Григорий Николаевич Сорока (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!