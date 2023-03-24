Умерла экс-сотрудница администрации Касимовского района Наталья Авдонина.
Скончалась Авдонина Наталья Владимировна, бывший работник архивного дела администрации Касимовского района Рязанской области.
Администрация выражает соболезнование родным и близким в связи со смертью Натальи Владимировны.
19 марта в Рязанской области скончался лучший тренер России по русским шашкам Григорий Николаевич Сорока (читать подробнее).
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