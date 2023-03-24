Обрушилось здание Дворца детского творчества в Сапожке. Фото: скриншот с видео.
23 марта в поселке Сапожок Рязанской области обрушилась часть здания Дворца детского творчества, сообщает «ВидСбоку» со ссылкой на родителей детей, которые прислали в редакцию видео последствий обрушения.
ЧП произошло в четверг примерно в 17:00. Как сказали местные жители, возможно, что в момент обрушения в ДДТ находились дети.
Ранее здание Дворца детского творчества – объекта культурного наследия муниципального уровня реставрировала группа гастарбайтреров. Местные активисты остались недовольны работами.
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