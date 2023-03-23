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НовостиОбщество23 марта 2023 13:56

За сутки уровень воды в Оке повысился еще на 44 см в черте Рязани

Всего подтоплено 14 мостов в Рязанской области
Источник:kp.ru
За сутки уровень воды в Оке повысился еще на 44 см в черте Рязани.

За сутки уровень воды в Оке повысился еще на 44 см в черте Рязани.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Рязанской области поделилось новой информацией о прохождении половодья в регионе. Данные актуальны на 16:00 23 марта 2023 года.

Уровень воды в Оке в окрестностях Рязани повысился за сутки на 44 сантиметра и теперь на 329 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города Рязани.

Кроме того, за сутки подтопило еще один низководный мост в Шиловском районе.

Сейчас всего подтоплено 14 низководных мостов, а также два участка дороги. По-прежнему водой отрезаны девять населенных пунктов, организовано шесть лодочных переправ.