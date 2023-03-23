Уроженка Рязани фигуристка Трусова поступила на журфак МГУ

Уроженка Рязани, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова поступила на факультет журналистики в МГУ. Об этом сообщает спортивный портал Championat.com.

По данным информагентства, 23 марта Сашу заметили на занятиях в корпусе Московского госуниверситета, где находится журфак. Ранее ее видели там же во время подписи документов. Между тем, Александра в августе 2022 года поступила в РГУФК на спортивное направление. Видимо, спортсменка решила сменить направление учебы.

Ранее Александра Трусова признавалась в Рязани, что после завершения спортивной карьеры планирует заниматься шоу, а затем, возможно, стать тренером.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал журналистам эту новость так: «Пусть Саша учится. Главное, чтобы было желание. Там уже на вираже обгонит Загитову!». Напомним, олимпийская чемпионка Алина Загитова с 2020 года учится на факультете журналистики в РАНХиГС.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Саша, когда ты падаешь, тебе больно? Порой просто до слез». Одноклассники и первая учительница вспомнили, какой была Александра Трусова