За кражу двух ватрушек из подъезда в Новомичуринске рязанцу грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязанской области арестовали 25-летнего жителя Кораблинского района, который причастен к краже двух тюбингов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

В полицию пришла 37-летняя жительница Новомичуринска и сообщила об исчезновении двух надувных тюбингов, которые были оставлены в подъезде многоквартирного дома, где она проживает. Потерпевшая приобрела инвентарь для катания с горок с детьми в конце 2022 года. В тот злополучный день женщина решила оставить ватрушки в «парадной», и на следующее утро их уже там не оказалось.

Опрашиваемые полицейскими местные жители рассказали, что ночью заметили на улице неизвестного с пропажей. Один из свидетелей особенно ярко запомнил эту картину - ватрушки казались двумя крыльями, которые выросли у мужчины из плеч.

Как оказалось, незнакомцем с «крыльями» был молодой парень из Кораблинского района, который накануне навещал своих друзей в Новомичуринске и, возвращаясь после застолья, заприметил якобы бесхозные вещицы. Так, он решил забрать их с собой и даже успел продать один из тюбингов. Второй у него благополучно изъяли сотрудники полиции. Рязанца задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника по части второй статьи 158 УК РФ. Горе-вору грозит до пяти лет лишения свободы.