Рязанка на Land Rover Discovery нагло припарковалась на тротуаре и пошла в банк

Рязанка на Land Rover Discovery припарковалась на тротуаре и пошла в банк.

21 марта в 17:28 в центре Рязани обнаружили иномарку, припаркованную в пешеходной зоне. Фото КП-Рязань предоставил очевидец.

На снимках видно, как из Land Rover Discovery с водительского места выходит женщина, и отправляется в расположенный поблизости банк.

Иномарка заехала на пешеходную зону на площади Ленина.

Ранее на пешеходной зоне на площади Ленина неоднократно парковались Porsche, Toyota, Audi и даже Mercedes с «правительственными» номерами.

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