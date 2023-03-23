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НовостиОбщество23 марта 2023 12:35

Рязанка на Land Rover Discovery нагло припарковалась на тротуаре и пошла в банк

Иномарка заехала на пешеходную зону на площади Ленина
Источник:kp.ru
Рязанка на Land Rover Discovery припарковалась на тротуаре и пошла в банк.

Рязанка на Land Rover Discovery припарковалась на тротуаре и пошла в банк.

21 марта в 17:28 в центре Рязани обнаружили иномарку, припаркованную в пешеходной зоне. Фото КП-Рязань предоставил очевидец.

На снимках видно, как из Land Rover Discovery с водительского места выходит женщина, и отправляется в расположенный поблизости банк.

Иномарка заехала на пешеходную зону на площади Ленина.

Иномарка заехала на пешеходную зону на площади Ленина.

Ранее на пешеходной зоне на площади Ленина неоднократно парковались Porsche, Toyota, Audi и даже Mercedes с «правительственными» номерами.

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