Рязанцев 24 марта ждет умеренный дождь и сильный ветер. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области поделилось с рязанцами, какая погода ожидается в пятницу, 24 марта. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе будет облачно, однако с прояснениями. В ночное время местами пойдет небольшой дождь, а столбики термометра покажут отметки от +2 до +7 градусов.

Днем рязанские синоптики пообещали небольшой, а местами и умеренный дождь. Ветер подует сильный и юго-западный, со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами порывы ветра достигнут 12-17 м/с. Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов Цельсия.

Ранее МЧС выпустило метеопредупреждение о мощном ветре.