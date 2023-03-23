На школе №55 в Рязани установят доску в память о погибшем на Украине Александре Савелове

На фасаде школы №55 установят мемориальную доску погибшему на СВО офицеру Александру Савелову. Фото: Александр КОЦ

На фасаде школы №55 (улица Юбилейная, 24) разместят мемориальную доску в память об Александре Савелове, офицере, погибшем во время выполнения специальной военной операции на Украине.

Указом президентам России гвардии лейтенанта Александра Савелова наградили посмертно Орденом Мужества.

Установят доску на деньги мецената.

На школе №39 на Первомайском проспекте в Рязани установят доску в память о погибшем на Украине Денисе Сорокине (читать подробнее).

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