Городские службы борются с подтоплением в Мервино. Фото: ТГ-канал «Горхозяйство. Рязань»

Жители рязанского поселка Мервино пожаловались на сложности с передвижением по улицам из-за весеннего половодья. В поселке размыло подход к мосту и частично подтопило мост.

На место выехала Дирекция благоустройства города и начала срочные работы, чтобы остановить дальнейшее наступление воды к домам. Специалисты открыли трубы, снизили давление воды, и уровень подтопления снизился.

Как сообщили в ТГ-канале «Горхозяйство. Рязань», в ближайшее время рабочие сделают помост, чтобы люди могли свободно проходить по подтопленной зоне.