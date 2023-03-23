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НовостиОбщество23 марта 2023 11:16

Городские службы борются с подтоплением в Мервино

Из-за весеннего половодья вода подступает к домам
Источник:kp.ru
Городские службы борются с подтоплением в Мервино. Фото: ТГ-канал «Горхозяйство. Рязань»

Городские службы борются с подтоплением в Мервино. Фото: ТГ-канал «Горхозяйство. Рязань»

Жители рязанского поселка Мервино пожаловались на сложности с передвижением по улицам из-за весеннего половодья. В поселке размыло подход к мосту и частично подтопило мост.

На место выехала Дирекция благоустройства города и начала срочные работы, чтобы остановить дальнейшее наступление воды к домам. Специалисты открыли трубы, снизили давление воды, и уровень подтопления снизился.

Как сообщили в ТГ-канале «Горхозяйство. Рязань», в ближайшее время рабочие сделают помост, чтобы люди могли свободно проходить по подтопленной зоне.